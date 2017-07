Vicenza, caso di "Dengue" in città": disinfestazione straordinaria

Un caso di Dengue da importazione a Vicenza di una signora vicentina di 50 anni rientrata da un viaggio in Asia, continente dove la febbre infettiva è molto diffusa. Il Comune di Vicenza ha predisposto un piano straordinario di disinfestazione delle zanzare a 200 metri dalla zona di residenza della persona colpita. E cioè in via Nievo, una laterale di viale Trieste. La disinfestazione ad opera della ditta Biblion è già in atto ma alle ore 22 inizierà il trattamento adulticida per il quale si chiede ai cittadini di chiudere le finestre.

La malattia non si trasmette da persona a persona e, anche se curabile, ha bisogno di una terapia sintomatica per ridurre i forti dolori muscolari. La Dengue si prende tramite le zanzare tigre presenti nel territorio e anche se il rischio di contagio è basso non si può escludere. Per questo il Ministero della salute, in presenza di questi casi, ha predisposto delle azioni cautelative per limitare la diffusione delle zanzare e per evitare casi secondari.