Centauro vicentino fugge in Bulgaria con la ballerina e la cassa del gruppo

Non esitato a mandare alll'aria la vacanza su due ruote con il gruppo di amici per seguire l'amata ballerina di lap-dance in Bulgaria, e fin qui niente di troppo insolito. Il problema è che la coppia è fuggita con i circa 50mila euro raccolti dai centauri per il viaggio in Corsica.

L'uomo, un 55enne vicentino, non dava notizie di sé da settimane, tanto da spingere gli altri a presentare denuncia in questura, non tanto per la scomparsa quanto per l'appropriazione indebita del loro denaro.

A quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, proprio nelle scorse ore l'innamorato avrebbe chiamato uno dei derubati, spiegando la "romantica" situazione e che, al suo ritorno restituirà tutto.

L'epilogo resterà probabilmente una cosa tra amici....