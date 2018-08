Caso Bachri, l'avvocato: "Non c'è nessun capo di imputazione"

La notizia più importante è sicuramente che Karim Bachri, il ragazzo detenuto in Libano da 6 mesi, "è in ottime condizioni di salute e che i suoi diritti sono tutelati". E' quanto affermato il suo avvocato Tony Chidiac, in un'intervista esclusiva a Vicenzatoday.

Un giornale locale ha riferito che il suo assistito è accusato di "tentato attentato", può confermare?

Assolutamente no. Il signor Bachri non è ancora stato accusato di nulla. Le autorità competenti stanno ancora indagando e non c'è nessun capo di imputazione a suo carico. Nessuno può dire il contrario in proposito ed è autorizzato a scriverlo.

In questo caso, come mai non ha potuto comunicare con la famiglia nelle ultime settimane?

E' quanto prevede la legge del nostro Paese in caso di indagini coperte dal segreto istruttorio. Si tratta di un'inchiesta assolutamente riservata.

Quindi non ci troviamo di fronte a un nuovo "caso Regeni"...