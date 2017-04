Vicentino arrestato ad Haiti per traffico di cocaina

Fermato alla frontiera tra Repubblica Dominicana e Haiti con cocaina nascosta all'interno di mattoni e altra ne è stata trovata nella sua abitazione. Un vicentino 40enne, F.C., è finito in carcere di Port-au-Prince con l'accusa di traffico di droga.



La vicenda è riferita da Il Giornale di Vicenza. L'uomo si sarebbe trasferito sull'isola caraibica da qualche anno, in Repubblica dominicana, e recentemente avrebbe avviato un'impresa edile ad Haiti. La polizia l'avrebbe fermato proprio durante il tragitto tra i due stati guidando un camion carico di materiale edile. Essendo uno stratagemma molto comune tra i trafficanti, gli agenti hanno rotto alcuni mattoni, trovando lo stupefacente, due etti. Ne è seguita la perquisizione dell'abitazione, nei pressi del cantiere in cui stava operando, e lì è stato trovato un altro chilo e 600 grammi di droga.



Rintracciato dalla famiglia, preoccupata per il suo silenzio durante le festività pasquali, tramite il consolato, il 40enne ha tranquillizzato i parenti dicendo di avere già contattato un legale.