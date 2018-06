Vicentini famosi: Renzo Rosso

Fondatore e azionista di Diesel, Renzo Rosso è nato a Brugine il 15 settembre 1955. E' stato il primo a capire che i jeans erano una cosa dannatamente seria. Un idea che lo ha portato lontano: nel 2015 è indicato da Forbes quale 10° uomo più ricco d'Italia, con un patrimonio stimato di 4,1 miliardi di dollari.

Definito il "genio dei jeans"da Suzy Menkes, è il presidente di Only The Brave, la holding che controlla i marchi di moda Maison Martin Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Diesel e Staff International (produttore e distributore di Dsquared, Just Cavalli, Vivienne Westwood e Marc Jacobs Men) e il fondatore dell'organizzazione no-profit Only The Brave Foundation. Presiede altresì la s ocietà Red Circle, la Diesel Farm di Marostica, il Pelican Hotel di Miami, ed è proprietario del Bassano Virtus 55, la squadra di calcio della città di Bassano del Grappa.

L'idea giusta

Nato da una famiglia di agricoltori, Renzo Rosso ha studiato all'Istituto Tecnico Marconi di Padova, scuola superiore specializzata nella formazione di tecnici per l’impresa tessile. In questa sede, all'età di 15 anni, produsse il suo primo indumento auto-progettato: un paio di jeans a vita bassa ed a zampa di elefante realizzati con la macchina da cucire Singer di sua madre. Iniziò poi a produrre diversi modelli di jeans per darli agli amici o venderli a scuola. Finita la scuola, si iscrisse alla facoltà di Economia dell’Università Ca' Foscari di Venezia; tuttavia, pochi mesi dopo, a seguito di un colloquio con Adriano Goldschmied (allora alla guida del Genius Group, importante holding italiana nel campo dell'abbigliamento), lasciò gli studi per diventare tecnico di produzione alla Moltex, società controllata dal gruppo Genius. Nel 1978, a 23 anni, fondò il marchio Diesel, da principio in società con Goldschmied, per poi assumerne completamente il controllo nel 1985. In precedenza aveva già creato il marchio Goldie.

Verso la Cina

Dopo un 2016 complesso, nel 2017 l'imprenditore veneto lancia la sua nuova campagna pubblicitaria con lo slogan "go with the flaw": il cortometraggio realizzato dal regista Francois Rousselvet è presentato in occasione delle sfilate autunno/inverno 2017/18 a Pechino.

Renzo Rosso, insieme al direttore creativo delle collezioni Nicola Formichetti, apre al mercato cinese: secondo alcune analisi di mercato, nel 2020 avrà il 60-70% dei consumatori di beni di lusso cinese. Ed è alla star cinese Chris Lee, infatti, che viene affidato di realizzare la nuova capsule collection per il marchio,

Il presidente del gruppo OTB usa nuovamente il messaggio "anti-establishment" adoperato per lanciare il marchio sin dagli esordi nel 1991 come la via da perseguire per rilanciare il marchio. Il marchio Diesel si era infatti contraddistinto da subito per i suoi messaggi irriverenti che inneggiavano al rovesciamento dei valori canonici, come la campagna "Be Stupid" lanciata nel 2010.

Interessi sportivi: dal Bassano al Vicenza

Dal 1996 è proprietario del Bassano Virtus, la squadra di calcio della città di Bassano del Grappa, ove risiede. Dal 2016 Diesel diventa uno degli sponsor ufficiali del Milan, squadra di cui lo stesso Rosso è tifoso.

Infine, nel maggio 2018 rileva il fallito Vicenza Calcio, storico club che rappresenta la provincia nella quale hanno sede le aziende della famiglia Rosso.

Vita privata

Già sposato due volte, attualmente ha una compagna di nome Arianna Alessi. Ha sette figli (tre di loro sono già in azienda) ed è diventato padre dell'ultimo figlio, una bambina, a 60 anni.

