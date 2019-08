Punta da un'insetto: ricoverata d'urgenza in ospedale

Una puntura d'insetto ha provocato il trasporto di una donna all'ospedale di San Bonifacio nella mattinata di domenica per un probabile Shock anafilattico. Come scrive Veronasera.it, la vicenda si è verificata intorno alle 10 a Bolca, nel Veronese.

Stando a quanto appreso, la donna si trovava sul luogo per visitare il sito archeologico, quando sarebbe stata punta. In suo soccorso il 118 ha inviato un'ambulanza e un elicottero, che l'ha trasportata in codice giallo al Fracastoro.