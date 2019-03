Vetri spaccati e furti nelle auto in centro: preso un senza tetto

Potrebbero essere più di uno gli autori dei danneggiamenti a scopo di furto sulle auto parcheggiate a Borgo Santa Lucia, anche se altri casi sono stati segnalati in diverse zone della città

Intanto, nella notte del 2, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di furto aggravato E.D.A., 46enne residente a Sovizzo, di fatto senza fissa dimora.



I militari, durante un mirato servizio di prevenzione dei reati predatori, verso le ore 2, nei pressi di Borgo Santa Lucia, hanno sorpreso l’indagato che, previa rottura di un finestrino con un sasso, si trovava al posto di guida dell’autovettura Audi A6 SW, in uso ad un uomo residente nella medesima strada, mentre stava sottraendo oggetti vari rinvenuti all’interno (un paio di occhiali, un mazzo di chiavi, una torcia a led) che, successivamente, venivano restituiti all’avente diritto. L’uomo riportava lievi ferite alla mano dovute alla rottura del vetro.