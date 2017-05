Verona-Vicenza, "decine di lacrimogeni contro noi biancorossi"

"Siamo stati bersagliati da decine di lacrimogeni sparati dalle forze dell'ordine nel parcheggio Ospiti".



Non c'è solo la delusione per la sconfitta maturata allo scadere: nelle parle dei tifosi biancorossi, c'è anche la rabbia per essere stati accusati di aver danneggiato il pullman del Verona quando, secondo il loro racconto, sono stati vittime di "un'azione ingiustificata da parte della polizia".



Secondo quanto ci ha riferito un nostro lettore, che ha confermato il lancio di una bottiglia verso il mezzo della squadra gialloblù - "ma non certo bulloni o altri oggetti pesanti" -, quello che era stato un derby piuttosto tranquillo dal punto di vista dell'ordine pubblico all'interno dello stadio, si è trasfromato in un infermo all'uscita. "Con altre decine di persone avevamo appena raggiunto le nostre auto quando è iniziata una pioggia di decine di lacrimogeni - racconta - Alcuni si sono sentiti male e molti, soprattutto i meno abituati, si sono spaventati".



"E' stata una cosa inspiegabile - prosegue - visto che il deflusso si stava svolgendo senza tensioni particolari. Non solo, una macchina di goivani butei era capitata, prima della partita, nel nostro settore e ne sono usciti senza alcun problema". "Un brutto episodio -conclude - sul quale spero di faccia chiarezza.