Cercano di entrare al Casinò con i documenti dei fratelli: nei guai due vicentini

Nella serata di sabato gli addetti alla sicurezza del Casinò richiedevano intervento delle volanti in quanto nella fase di ingresso e registrazione due ragazzi si sarebbero scambiati i documenti di identità. La circostanza veniva confermata dall’addetto alla sala monitor il quale, visionando le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza, si accorgeva dello scambio di documenti e dell’atteggiamento sospetto dei ragazzi.

All’arrivo dei poliziotti i due giovani ammettevano lo scambio di documenti declinando le loro generalità; il comportamento agitato dei due e l’insofferenza al controllo di polizia faceva sempre più insospettire gli operatori delle volanti, i quali, dopo aver visionato attentamente le due patenti di guida, esibite per la registrazione, si accorgevano che le due persone presenti non corrispondevano per fisionomia alle fotografie sui documenti.

La scoperta dell'inganno