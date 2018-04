Veneto, i bambini non vaccinati potranno concludere l'anno scolastico

E’ stata approvata in Consiglio regionale la mozione presentata dai Consiglieri di Fratelli d’Italia – MCR Berlato Sergio e Barison Massimiliano finalizzata ad impegnare la Giunta a garantire ai bambini di età compresa fra 0 – 6 anni e non ancora vaccinati, la continuità educativa per l’anno scolastico in corso senza alcuna interruzione.

La mozione presentata lo scorso febbraio ha ancora la sua validità, nel frattempo infatti a ridosso delle elezioni politiche il Governo ha spostato dal 10 marzo al 30 aprile il termine ultimo entro il quale in Veneto dovranno essere regolarizzate le posizioni dei bambini non ancora vaccinati. Tale scelta è dovuta al fatto che il Veneto è l’unica Regione dotata dell’anagrafe vaccinale che permette il controllo diretto da parte delle ULSS.