Vende un'auto online, mai consegnata: scappa con 15mila euro

Trova un'offerta per un'auto su internet, si accorda con il venditore per provarla, la paga ma l'auto non gli viene più consegnata. È così che è stato truffato un uomo di 33 anni di Udine, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Udine Est.

I fatti

Dopo la denunica dell'uomo, come scrive Udinetoday, i carabinieri hanno avviato un’attività di indagine raccogliendo convergenti elementi di responsabilità a carico di un 32enne da Bassano del Grappa.

Quest'ultimo, amministratore di una società di compravendita di autovetture usate, lo scorso giugno aveva messo in vendita un’automobile su internet. Dopo essere stato contattato dal 33enne udinese, lo ha incontrato per fargli provare la vettura, facendosi traferire a mezzo bonifico bancario la somma di 15.000 euro senza però portare a termine la vendita, non consegnando il veicolo in questione.

Il bassanese è stato quindi denunciato in stato di libertà con l’ipotesi di reato di truffa.