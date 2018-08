Velo d'Astico: casa semidistrutta da un incendio

Sono ingenti i danni alla casa in via Brocconeo 7, a Velo d'Astico, dove, nella notte tra martedì e mercoledì, è divampato un furioso incendio.

Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco di Schio sono intervenuti alle 3.30 con due mezzi e hanno dovuto lavorare 5 ore per domare le fiamme che si erano sprigionate, per cause in corso di accertamento, in una delle camere da letto. Non ci sarebbero feriti ma lo stabile è stato dichiarato inagibile