Velo d'Astico, cade per 40 metri in mountain bike: soccorso in elicottero

Poco prima delle 13, allerta per un incidente in bicicletta nel comune di Velo d'Astico. Percorrendo in mountain bike con il padre un sentiero del Roccolo dei Sogli, un uomo aveva perso il controllo della bici, cadendo.

Era ruzzolato così in una scarpata laterale per 20 metri e, dopo un salto di altri 20, si era fermato una quarantina di metri più sotto.

Il padre era sceso da lui e aveva lanciato l'allarme, facendo subito accorrere una squadra del Soccorso alpino di Arsiero e l'elicottero di Verona emergenza, che prima aveva imbarcato un soccorritore a Laghi per un ulteriore supporto nelle operazioni.

L'infortunato, M.S., 41 anni, di Zugliano, con probabile politrauma, è stato recuperato con un verricello di 50 metri e trasportato all'ospedale di Verona.