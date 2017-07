Variati su Bpvi: "Un fondo per rimborsare gli azionisti"

"Se da un lato gli obbligazionisti subordinati sono completamente soddisfatti, dall'altro non c'è nesuna garanzia nei confronti degli azionisti. C'è chi ha rinunciato alla transazione perchè confidava nell'esito positivo di cause civili o dei ricorsi all'arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob".

Per questo il sindaco di Vicenza Achille Variati ha chiesto al governo che si impegni ad assicurare che le banche poste in liquidazione coatta istituiscano un fondo di solidarietà ad hoc per concedere rimborsi preferenziali agli azionisti che hanno subito perdite dichiarate ingiuste.

"Nell'articolo 47 della Costituzione c'è scritto che il risparmio va tutelato in tutte le sue forme. Non stiamo parlando infatti di speculatori, ma di risparmiatori".