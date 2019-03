Vandali in azione alla Torre Bissara: la corona di alloro a terra

La stele a forma di corona di alloro dedicata ai caduti del 1848, posta alla base della torre Bissara in piazza dei Signori, è stata consegnata questa mattina dalla sezione Volanti della polizia di Stato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto, sede della polizia locale.

Le cause del distacco sono in corso di accertamento. Quello che è certo è che verso le due della notte tra venerdì e sabato il custode della Basilica palladiana ha segnalato alla questura un danneggiamento al monumento.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato che la stele in ghisa era a terra, divelta dai cardini che la assicuravano alla torre. Il sindaco Francesco Rucco stamattina si è recato in sopralluogo in piazza dei Signori, accompagnato dai tecnici di Amcps, e ha voluto anche verificare la stele custodita dalla polizia locale.