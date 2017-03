Vicenza, il romanticismo sui monumenti costa caro: multati innamorati minorenni

Costa caro l'amore sui muri. Negli ultimi giorni la polizia locale ha multato un Romeo vandalo e una coppietta che aveva immortalato l'inizio del loro amore con una scritta sulla Basilica. Tutti i responsabii sono minorenni.



Il primo episodio vede una pattuglia antidegrado intervenire per un controllo di un gruppo di giovani adolescenti seduti sui gradini della statua di Garibaldi. In particolare uno di loro era stato notato utilizzare un pennarello rosso. La pattuglia ha verifica la presenza di una scritta sul monumento, "Ti amo Marzia". Il ragazzo, minorenne italiano, ha ammesso di esserne l'autore e veniva così accompagnato presso il Comando per la redazione degli atti di rito. Poco dopo è stato raggiunto dalla propria madre, alla quale veniva contestato il verbale per la violazione dell'ordinanza sindacale contro le scritte murali di 500 euro, oltre che una possibile segnalazione all'autorità giudiziaria a carico del minore per l'imbrattamento del monumento.



Giovedì, invece, si sono conclusi con successo gli accertamenti che sono riusciti a far identificare e sanzionare gli autori di una scritta su di una balaustra delle scale che portano al primo piano della basilica Palladiana. "17-12-16 L+N" era stata oggetto di una specifica segnalazione al Comando dove, verificando alcuni social network, si trovava esatta corrispondenza tra la scritta e le immagini riportate sul profilo personale di uno dei due autori. Anche in questo caso si tratta di due adolescenti minorenni, che hanno ammesso di aver compiuto tale gesto qualche giorno prima. Anche per i genitori di questi ragazzi scatterà la sanzione di 500 euro, oltre che la segnalazione all'autorità giudiziaria.