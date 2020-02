Auto vandalizzate, ladro incastrato dalle telecamere: denunciato un 36enne

Nella prima mattinata di martedì un cittadino che transitava in contrà santa Corona, ha notato un'auto con i finestrini infranti ed immediatamente ha avvisato la Polizia locale, che ha rintracciato il proprietario del veicolo danneggiato che ha sporto denuncia in Questura.

Le immagini delle telecamere posizionate sulla via, acquisite dalla Polizia scientifica, hanno permesso agli agenti del nucleo antidegrado della Polizia locale, di individuare un soggetto la cui corporatura ed il cui abbigliamento apparivano ben riconoscibili.

Alle 11.30, un pattugliamento del centro storico ha condotto all'individuazione di un soggetto corrispondente all’individuo mostrato nel filmato, che è stato accompagnato negli uffici del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica per essere fotosegnalato ed in seguito riconosciuto dalla Polizia locale come l’autore del reato.

L’uomo, un 36enne e residente a Foggia, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e senza occupazione lavorativa, è stato denunciato e colpito dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza con divieto di ritorno per anni tre. Non potendosi escludere la possibilità che altri analoghi episodi recentemente avvenuti a Vicenza siano riconducibili allo stesso autore, sono in corso ulteriori indagini in stetta collaborazione tra i diversi uffici.