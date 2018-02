Valsugana, Tir invade la corsia opposta e si ribalta: conducente miracolato

Ancora da stabilire le cause dell'incidente di questa mattina che ha coinvolto un autoarticolato con targa tedesca sulla Valsugana diretto a Trento, in un tratto in curva vicino a contrada Londa e a poca distanza del centro abitato di Carpanè, frazione di San Nazario. Erano circa le 8 quando il camionista alla guida del tir ha perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta e sbandando contro il guardrail che ha disarcionato per una cinquantina di metri. Il camion ha finito la sua corsa sul campo vicino.

Nell'incidente non sono state coinvolte altre autovetture mentre il conducente del mezzo è riuscito ad uscire dalla cabina e a raggiungere la statale dove lo ha raggiunto un ambulanza che l'ha portato all'ospedale di Bassano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la squadra dell'Anas. Il traffico sulla SS 47 ha subito dei rallentamenti durante le operazioni di recupero.