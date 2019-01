Ghiaccio sulla Valsugana: incidenti a catena, feriti e strada bloccata

Il ghiaccio ha paralizzato la circolazione causando diversi incidenti e tamponamenti a catena sulla Valsugana ai confini tra le provincie di Trento e Vicenza in direzione Trento. L'emergenza è scattata alle prime ore di lunedì mattina e sarebbero diverse le macchine e i mezzi pesanti coinvolti con numerosi feriti. Sul posto sono arrivati soccorsi, vigili del fuoco, polizia stradale e anche un elicottero del Suem.

La statale, secondo le prime informazioni della polizia locale di Bassano, è completamente bloccata e la raccomandazione è di non prendere la Valsugana.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30

Circa una quarantina di persone ferite, almeno due delle quali gravemente, e una trentina di macchine coinvolte. È questo il primo bilancio di un incidente e dei successivi tamponamenti a catena avvenuti a causa del ghiaccio lunedì mattina sulla Valsugana. La statale è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire ai mezzi di soccorso di effetture le operazioni.

INCIDENTE IN VALSUGANA: IL VIDEO

I tamponamenti, avvenuti in corrispondenza del km 71,500, nel territorio comunale di Cismon del Grappa, sono stati innescati dallo schianto tra un tir e un’auto, quest’ultima finita fuori strada dopo una spaventosa carambola. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem di Borgo Valsugana e di Crespano del Grappa, la polizia stradale di Bassano mentre i pompieri di Bassano sono in preallarme.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.