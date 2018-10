Si perde sul sentiero del Contrabbandiere: escursionista recuperato col Gps

Recuperato un escursionista che si era perso sopra Oliero. La chiamata al soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è arrivata verso le 13:40 di venerdì. Un 34enne di Cittadella, stava percorrendo il Sentiero del Contrabbandiere, quando ha iniziato a seguire una traccia che lo portava verso l’alto ed è salito tra gradoni di roccia ed erba, finché non si è trovato impossibilitato ad avanzare o a ritornare sui suoi passi.

In contatto telefonico con i soccorritori, l’escursionista è stato rassicurato, gli è stato chiesto se si trovava in un punto sicuro e, a risposta affermativa, gli è stato detto di non muoversi. Una squadra è quindi partita da località Londa, dopo essere risalita alla sua posizione anche grazie alle coordinate Gps ricevute tramite il cellulare. I soccorritori hanno seguito il sentiero numero 775 che si immette su quello del Contrabbandiere, per poi proseguire lungo la stessa traccia scelta prima dal ragazzo e risalire un canalone.

Una volta raggiunto, superati 350 metri di dislivello, l’escursionista è stato riaccompagnato sul sentiero e poi a valle.