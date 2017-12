Valli del Pasubio: soccorso escursionista bloccato dal ghiaccio

Alle 18.30 di lunedì una squadra del Soccorso alpino di Schio ha raggiunto un escursionista che era rimasto bloccato per la presenza di neve ghiacciata all'altezza della cinquantunesima galleria della Strada delle gallerie, ormai prossimo al Rifugio Papa.

I cinque soccorritori sono saliti in fuoristrada dalla Strada degli Eroi, per poi proseguire a piedi all'altezza della Galleria D'Havet fino al Rifugio e da lì scendere dall'uomo, che hanno riaccompagnando lungo la via del rientro.

In questi giorni le condizioni particolari del manto nevoso, scarso in lunghi tratti, sciolto dal sole e ricongelato dalle successiva basse temperature, rendono insidioso qualsiasi itinerario, trasformandolo in una pericolosa lastra di ghiaccio. Il Soccorso alpino raccomanda la massima attenzione in qualsiasi escursione, specie in zone esposte a nord o in ombra, e l'utilizzo di ramponi e piccozza.