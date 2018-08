Seminudo, aggredisce cliente del bar e si dà alla fuga

Movimentato episodio, sabato sera, al Bar Farmacia Alpina di Valli del Pasubio.

Un 20enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine per simili episodi, ha dato in escandescenze, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, e, dopo essere rimasto a torso nudo, ha colpito un cliente.

Mentre venivano chiamati gli agenti della polizia locale, il gestore è intervenuto in difesa della vittima, venendo a sua volta insultato. Quando i vigili sono arrivati sul posto, il ragazzo si era già allontanato. Spetterà ora all'aggredito decidere se sporgere denuncia.