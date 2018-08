Valli del Pasubio, niente alcool ai minori alle sagre: regolamento in 9 punti

I giovani sono il nostro patrimonio più grande. L’alcool ed il suo correlato abuso sono un danno a loro e di conseguenza a tutta la comunità.

Partendo da questi presupposti si spiega la ratio del nuovo Codice di Autoregolamentazione studiato dall’amministrazione comunale di Valli del Pasubio e sagristi del paese, che si sono impegnati a sottoscriverlo in vista della stagione estiva di sagre. Di che codice si tratta?

“Sono nove punti che mirano a contrastare l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche da parte di soggetti minorenni – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Pianegonda – con un percorso fatto assieme ai sagristi del paese siamo arrivati alla stesura di questo codice, oltre che pratico anche molto simbolico, pensato anche in collaborazione con l’ULSS e il progetto ‘Guadagnare Salute’. Per combattere questo problema è stato imprescindibile un coordinamento e una comunione di intenti con chi, come i sagristi, si trova in prima linea nella gestione del problema.

L'Amministrazione è ben conscia di quante siano le difficoltà che quotidianamente incontrano nell'organizzare sagre ed eventi sul nostro territorio: dalle ristrettezze economiche, ai sempre maggiori oneri normativi e burocratici, ai rischi in materia di sicurezza, solo per citarne alcune. Il Codice di Autoregolamentazione non vuole essere l'ennesimo onere sulle loro spalle – conclude Pianegonda - ma la prova di un impegno sociale comune, di una visione improntata al benessere della collettività e alla tutela dei nostri giovani, ovvero del nostro futuro”.

Diverse le misure previste nel Codice, dall’allestimento di un punto analcolico, all’esposizione di cartelli informativi e controllo dell’età dei giovani.

Il Codice