Valli del Pasubio, migliaia di persone sul ponte tibetano per le feste di Natale

Il Ponte di Corde, a Valli del Pasubio, conferma quindi il suo fortissimo richiamo turistico: migliaia di persone hanno raggiunto la Strade del Re in questi giorni di festa come documentato dalle tantissime foto postate sulla pagina Facebook creata dall'apertura della passerella da brivido posta a 35 metri di altezza. Tra i visitatori "delle feste" c'è anche il noto alpinista vicentino Tarcisio Bellò che attraverso i social ha fatto la sua personale "recensione" sul ponte tibetano.

"Di sicuro va preso atto che si tratta di un fenomeno duraturo e interessante - scrive Bellò - frutto di un 'piccolo investimento' che ha reso molto attrattiva l'area creando un indotto economico con numeri credo proprio da capogiro. Se ogni persona ha speso 5 euro parliamo di 15mila euri incassati in un solo giorno dai vari rifugi della zona".



"Il successo credo sia determinato dalla buona accessibilità stradale (per la maggioranza non più di un'ora di auto) e dalla facile percorribilità dell'itinerario (strada asfalto a tratti bianca, con possibilità alternativa di scendere sul versante opposto per sentieri facili e intuibili di malga Boffetal) - conclude Bellò -, per un tempo di camminata di circa 3 ore, al massimo 4 ore per escursionisti senza alcun allenamento. Un percorso insomma a portata di tutti, con la prospettiva sempre allettante di poter fare una pausa al rifugio".