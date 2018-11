Paura nella notte: auto carbonizzate nel garage

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 1 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palezza a Valli del Pasubio per l’incendio divampato in un seminterrato di un’abitazione. Nel rogo sono finete bruciate due auto.

La squadra dei pompieri di Schio accorsa con due automezzi ha circoscritto e spento le fiamme del violento rogo, evitando l’estensione alle agli alloggi posti ai piani superiori. Il calore sviluppatosi ha compromesso le malte e il laterizio del solaio.

Le cause dell’incendio probabilmente innescate da una stufa sono al vaglio dei vigili del fuoco. A causa dei danni subiti dal solaio l’abitazione è stata dichiarata fino a valutazioni più approfondite, le due famiglie hanno trovato ospitalità da parenti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate questa mattina alle 7.