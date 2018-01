Incidente mortale sul Pasubio, al confine tra il Veneto ed il Trentino.

Un alpinista, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato visto precipitare per diverse decine di metri. Alle 13 meno 15 è scattato l'allarme che ha mobilitato un elicottero del Suem 118 di Trento. Per la vittima non c'era più nulla da fare.