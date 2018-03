Valli, 36enne salvato in exrtemis da gesto estremo: stava per spararsi in bocca

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Valli del Pasubio hanno salvato un 36enne che, ieri, aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi con un fucile da caccia, all’interno della propria abitazione.

Erano appena passate le tre del pomeriggio, quando la madre di un uomo in cura per problematiche di carattere neupsichiatrico, chiamava trafelata il numero di emergenza NUE 112 della Centrale Operativa della Compagnia di Schio, avvisando che il figlio, in preda ad una crisi, si voleva suicidare. L’operatore della Centrale immediatamente faceva concentrare in zona diverse pattuglie del dispositivo di prevenzione attuato nell’ambito del territorio. I primi Carabinieri ad intervenire sono stati quelli della Stazione di Valli del Pasubio.

Complessa e rischiosa la scena che si sono trovati davanti: il giovane nella propria camera, seduto sul letto, teneva la doppietta da caccia carica tra le gambe appoggiata al mento, alternando momenti di lucidità aggressiva ad altri di calma.

Immediatamente i Carabinieri riuscivano ad un instaurare un dialogo con l’uomo, nell’intento di operare un’efficace opera di mitigazione dell’ intento autolesionistico. In un momento di distrazione del 36enne, i militari gli sottraevano l’arma dalle mani e dal possesso, con ciò riuscendolo a far desistere dallo scopo della sua originaria azione.

L’uomo è stato poi convinto a seguire i sanitari intervenuti a supporto dell’Arma, per proseguire le cure mediche specialistiche presso l’ospedale “Alto Vicentino” di Santorso.