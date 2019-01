Tragedia famigliare, bambino trovato impiccato in casa: è gravissimo

Una tragedia ha colpito una famiglia di un paesino di poche anime della Valle del Chiampo. La sera del primo dell'anno un bambino di 11 anni è stato trovato dal fratello impiccato sull'anta di un mobile del soggiorno con una sciarpa annodata al collo. Immediati i soccorsi del Suem che hanno portato il minore al San Bortolo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate tanto che nella serata di mercoledì i genitori avevano già dato il nulla osta per il trapianto degli organi. Nella mattinata di giovedì il piccolo ha ricominciato a respirare ma le sue condizioni - è ricoverato al reparto rianimazione di pediatria - sono ancora gravissime.

Secondo una prima ricostruzione il bambino si trovava da solo in soggiorno a giocare con i videogames mentre il resto della famiglia, papà, mamma e un fratello 14enne, erano andati a dormire. Verso le 23 il fratello, non vedendolo salire, è andato al piano di sotto per portarlo a letto e lo ha trovato impiccato all'anta di un mobile con la sciarpa come un cappio.

L'11enne è stato immediatamente liberato da famigliari e soccorso dal Suem di Arzignano che l'ha portato d'urgenza al San Bortolo in quanto non respirava. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Valdagno che non escludono nessuna ipotesi sull'accaduto. La disgrazia potrebbe essere infatti un gesto volontario - ma a quanto sembra senza nessun apparente motivo di fondo - come un incidente magari dovuto a una specie di gioco delle cui conseguenze il bambino non era consapevole.

La prognosi è ancora riservatissima.