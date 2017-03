Valle del Chiampo, 3 milioni di euro per la rete fognaria

Nella seduta del 1° marzo 2017, il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha adottato una serie di provvedimenti in diversi Comuni del Bacino che prevedono investimenti economici per 3,27 milioni di euro.



“Si tratta -dichiara il presidente Giorgio Gentilin- di importanti opere per ottimizzare la rete nei punti in cui sono emerse delle criticità. Gli interventi sono estesi ed importanti. L'impegno economico dimostra per l'ennesima volta la nostra puntualità nel rendere più efficiente la rete idrica e fognaria del territorio del Bacino affinché sia sempre offerto un adeguato servizio alla cittadinanza”.



Ecco i progetti approvati:

-Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo “Sistemazione fognatura ed acquedotto in località Madonnetta nella frazione di Costo di Arzignano (645.000,00 €)

-Approvazione del progetto definitivo “Estensione reti fognarie ed idriche in Comune di Montorso Vicentino (960.000,00€)

-Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo “Estensione della rete fognaria civile di via Trento a Montorso Vicentino (310.000,00 €)

-Approvazione in linea tecnica del progetto “Collegamento della località Canova al sistema esistente presso la nuova lottizzazione San Clemente nel Comune di Montecchio Maggiore” (350.000,00 €)

-Approvazione in linea tecnica del progetto “Estensione della rete fognaria e adeguamento della rete idrica in via Dante nel Comune di Brendola”(790.000,00 €)

-Approvazione in linea tecnica del progetto “Adeguamento della rete fognaria della zona di via Ca' Vecchie in Comune di Brendola” (215.000,00 € di cui 130.000,00 contributo Comune di Brendola)