Valdastico, lavori di asfaltatura: autostrada e caselli chiusi

Disagi alla circolazione da lunedì 10 a giovedì 27 settembre sulla Valdastico in prossimità dei caselli di Thiene-Schio e di Piovene Rocchette. La società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. comunica che lo svincolo di uscita del casello di Thiene-Schio per il traffico proveniente da Vicenza sarà chiuso dalle 10 di lunedì alle 7 di venerdì 14 settembre mentre l'entrata dello stesso casello per il traffico proveniente diretto verso Piovene Rocchette, dalle 10 di lunedì 17 settembre alle 1 di giovedì 20 settembre. Infine lo svincolo di entrata del casello di Piovene Rocchette dalle 10 di lunedì 24 settembre alle 1 circa di giovedì 27 settembre.