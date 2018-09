Valdastico: gli attivisti "multano" la A31 nord

Lunedì il sindaco di Valdastico Claudio Guglielmi è stato informato della pacifica azione dimostrativa organizzata da alcuni attivisti che si battono contro la realizzazione della Valdastico nord. Più precisamente il flash mob di protesta ha avuto luogo appunto nel comune di Valdastico, nella frazione di Forni, dove gli attivisti durante la mattinata del 15 settembre hanno messo in scena, con una improvvisata tra il goliardico e il sarcastico, la redazione di un verbale con relativa sanzione ad un macchinario, una carotatrice per la precisione, che sta eseguendo alcuni scavi preliminari per saggiare la natura del suolo.

«Come da tempo ormai ribadiamo, l'autostrada Valdastico Nord è un'opera inutile e dannosa che distruggerà ed impoverirà irreversibilmente il territorio» si legge in una nota pubblicata giustappunto due giorni fa sul profilo Facebook «Salviamo la Valdastico, No A31».

Toni simili sono usati in un altro passaggio in cui si fa presente che durante le prossime settimane gli stessi attivisti parteciperanno «a due importanti appuntamenti: il primo a Venezia il 29 ed il 30 settembre a fianco di tutte le realtà e i comitati che si battono contro le grandi male opere e per la giustizia ambientale». Mentre il secondo, si legge ancora è in programma in Trentino il 6 ottobre «per una grande manifestazione» contro la prosecuzione a Nord della A31, già nota come Pirubi.