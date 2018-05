Valdastico, tragico volo dal balcone di casa: anziano perde la vita

Tragedia questa mattina verso le 9:00 a Valdastico. Per cause ancora in via di accertamento Giorgio Sartori ha perso la vita in seguito alla caduta dal balcone di casa in via Val Tegara. Un volo di quattro metri che gli è risultato fatale nonostante l'intervento dei sanitari del Suem per rianimarlo.

Ancora da stabilire se si sia trattato di una morte accidentale o di un gesto volontario. L'anziano era stato recentemente colpito da una malattia che aveva compromesso la sua salute.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Schio.