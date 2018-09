Bombe nel garage: sgombero di un palazzo per la bonifica

Bomba day in centro storico a Valdagno giovedì mattina. Gli artificieri del Genio Guastatori Brigata Julia di Trento saranno impegnati dalle 9 alle 13 di giovedì: coinvolti 22 appartamenti e 30 garage nell'area "rossa" del complesso residenziale di via Manin per un totale di circa 50 persone da evacuare. I militari dovranno procedere con il recupero di ordigni bellici che successivamente verranno fatti brillare in una cava della vallata.

Le bombe, sequestrate dai carabinieri, risalgono al primo e secondo conflitto mondiale e sono state trovate in un garage durante una perquisizione degli uomini dell'Arma. A detenerle irregolarmente l'ingegnere 58enne Ettore Ravazzolo, arrestato lo scorso novembre con l'accusa di corruzione nell'ambito di un’inchiesta sui dei lavori in alcuni edifici di Padova, città nella quale svolgeva il ruolo di ex dirigente universitario.

A casa sua c'era un vero e proprio arsenale d'altri tempi ma per questo non meno pericoloso: una bomba al tritolo della seconda guerra mondiale, granate, pistole lanciarazzi e altri ordigni. " In riferimento all'ordinanza contingibile ed urgente emessa ieri mattina dal Sindaco di Valdagno - ha comunicato il Comune di Valdango - si segnala che lo sgombero temporaneo dei residenti del complesso residenziale di Via Manin, in programma giovedì 20 settembre, è puramente precauzionale".

Per il momento non sono previste deviazioni alla circolazione lungo la viabilità dell'area interessata.