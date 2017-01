Valdagno, vandali ubriachi lordano il centro: incastrati dalle telecamere

Qualche sera fa, sotto l'effetto dell'alcol, cinque giovani hanno lordato il centro di Valdagno e sdradicato una pianta. La polizia locale Valle Agno, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a individuare i vandali: cinque amici provenienti dai comuni di Schio e Thiene.

Per il giovane che ha sradicato la pianta è scattata anche una segnalazione per ubriachezza molesta e una doppia sanzione da 125 euro per avere lordato le strade e danneggiato il patrimonio pubblico.