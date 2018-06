Valdagno, stop ai circhi con animali: al via la petizione online

Vaffancirco dopo aver manifestato pacificamente davanti all'ingresso del circo Orfei attendato dietro la Favorita a Valdagno, avvia una petizione online per chiedere al sindaco di Valdagno un nuovo regolamento che limiti l’attendamento di circhi in città ai soli che rispettino la normativa internazionale Cites.

Come riporta Vaffancirco, parlando del circo Orfei a Valdagno, dopo numerosi anni di relativa calma sono ricominciati gli attendamenti di circhi con animali in vallata e anche a Valdagno.

Pur essendo il circo posto su area privata, si tratta a tutti gli effetti di territorio comunale e valgono le prescrizioni comunali come per ogni altra attività dei residenti.

La petizione chiede l’introduzione di un regolamento comunale che recepisca la normativa Cites del 2006 con le sue linee guida su detenzione e cure degli animali negli spettacoli viaggianti, in particolare che:

- vieti l'attendamento nel caso in cui gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge del regolamento

- preveda tempi certi sulla presentazione delle domande di attendamento

- preveda un periodo di installazione dei circhi compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, e non preveda più di una concessione all’anno.

- che venga data la precedenza ai circhi senza animali che ne facciano richiesta

Vaffancirco continua dicendo che: Lo spettacolo di questi circhi si basa sullo sfruttamento di numerosi animali costretti con la coercizione e spesso con delle vere e proprie torture ad eseguire giochi e movimenti innaturali per il sollazzo del pubblico.

"Il Sindaco di Valdagno aveva già approvato una ordinanza di questo tipo nel 2016, purtroppo scaduta ( le ordinanze sono atti normativi di durata massima di 2 anni), speriamo ora che voglia introdurre le stesse norme in un regolamento che ponga fine una volta per tutte agli attendamenti di quei circhi che non vogliono nemmeno rispettare le condizioni minime di benessere animale contenute nella normativa Cites."

La petizione online: https://chn.ge/2tyZSwV

La pagina facebook di Vaffancirco: http://www.facebook.com/Vaffancirco