Valdagno, tenta di rubare auto in sosta: arrestato 33enne

Nella tarda serata di venerdì i carabinieri di Recoaro Terme hanno arrestato un indiano 33enne già noto alle forze di polizia, residente ad Annone Veneto, ma da qualche giorno ospite di un connazionale a Cornedo Vicentino, sorpreso proprio mentre stava tentando di rubare una vettura in sosta in via Galvani di Valdagno.

Verso le 23.30 di ieri una coppia valdagnese proprietaria di una Fiat Punto aveva visto un individuo che stava armeggiando all’interno della loro auto. I due hanno avvisato i militati che, giunti sul posto, hanno sorpreso all’interno della vettura l'indiano che aveva rotto la parte inferiore della calandra in plastica sotto al volante e tentava di avviare il mezzo unendo alcuni cavi elettrico dopo aver forzato la serratura dello sportello utilizzando strumenti di scasso.

Il 33 enne è stato portato in caserma per l'identificazione e aidentificazione e arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Il Giudice ha convalidato l’arresto concedendo i termini di difesa all’arrestato, disponendo la fissazione della prossima udienza per il 5 dicembre e disponendo la scarcerazione.