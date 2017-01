Valdagno, spaccia marijuana ad un 21enne: pusher in manette

Nella tarda serata di mercoledì, i carabinieri della stazione di Recoaro Terme hanno arrestato S.K., 23enne nato in Gambia ma domiciliato a Valdagno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, conosciuto nell'ambiente dei tossicodipendenti con lo pseudonimo di "Rooney", è stato notato dai carabinieri in località Novale mentre cedeva dello stupefacente ad un 21enne italiano.

I due, alla vista dei militari, hanno tentato di disfarsi di 5 grammi di marijuana, che è stata poi recuperata e sequestrata dai carabinieri. Da una perquisizione domiciliare, nell'abitazione di S.K., sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, un grinder, materiale per il confezionamento e 1.450 euro in contanti. Il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari.