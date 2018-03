Valdagno situazione frane: lavori in zona Piana

Il Comune di Valdagno segnala che giovedì è stato effettuato un intervento di minima volto a coprire la parte sommitale del movimento franoso che interessa la Strada Comunale 17 in località Predelle, poco sopra l'abitato di Piana di Valdagno.

La copertura si rende necessaria per evitare che la pioggia prevista in questi giorni sovraccarichi il cedimento. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi in transito, la carreggiata è stata ristretta per evitare di gravare con pesi eccessivi sulla parte esterna della strada. Si invita pertanto quanti dovessero transitare nella zona a moderare la velocità e, dove possibile, a prediligere la viabilità alternativa.