Valdagno, salvo il Punto nascite: arriva la conferma dalla Regione

Con una delibera approvata dalla giunta regionale, che delinea la rete dei reparti maternità in Veneto, arriva la conferma: nessun trasferimento per il Punto Nascite dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno almeno fino a che non saranno riviste le schede di programmazione ospedaliera nel 2018.

L’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto è stato incaricato di trasmettere al ministero della Salute la richiesta di mantenere in attività la struttura, in deroga all’accordo Stato-Regioni del 2010, che stabilisce la chiusura su tutto il territorio nazionale dei reparti di maternità con meno di 500 parti all’anno.