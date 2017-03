Valdagno, restauro storico e sismico al ponte della Vittoria

Un importante intervento di restauro storico e di miglioramento sismico del valore di 560.000 euro di cui 125.000 finanziati con apposito contributo della Regione Veneto. I lavori al Ponte della Vittoria di Valdagno partiranno dal 13 marzo e avranno una durata complessiva di 6 mesi, durante i quali il ponte rimarrà chiuso al traffico veicolare.



A partire dalla conclusione dell'anno scolastico verrà chiuso anche il passaggio pedonale, per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza. Grazie a questo intervento il ponte potrà contare su un complessivo miglioramento sismico che passerà dall'attuale 27,3% al 71% rispetto alle percentuali previste per l'adeguamento.



SVT ha comunicato che per l'intera durata dei lavori verranno sospese le fermate del trasporto pubblico locale di Via C. Colombo e dell'Ospedale Vecchio. Le fermate più vicine saranno quelle di Viale Trento (zona Maglio di Sotto) e Viale Carducci (incrocio con Via Petrarca).