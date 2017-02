Valdagno, porno menù per San Valentino al Caffè Garibaldi

Sta facendo discutere il menù di San Valentino proposto dal Cafè Garibaldi, popolare locale di proprietà pubblica in piazza del Comune. A provocare scalpore, sui social network e non solo, non è tanto la scelta dei piatti quanto i nomi che a essi sono stati associati. Non solo, nell'invito si chiede esplicitamente di "Usare le dita"....



Si parte con una "Amortentia", che nei romanzi di Harry Potter è il filtro d'amore più potente del mondo, proseguendo con "Melo sushi" e "Trasgressione di angus" come antipasto prima del "Riso gelosino e un po' maialino". Si passa poi al "Trenino di mare con finocchio in coda" e all'"Abbraccio di pollo e bacon con omaggio alla patata" per poi però concludere romanticamente con le "Coccole di cioccolato".



I valdagnesi si sono divisi tra chi ha gradito lo spirito giocoso dell'iniziativa - "Poco moralismo! Non è certo un locale osceno nè l'unico che propone titoli così - e chi ha trovato le allusioni un po' troppo pesanti - "Tristezza", "Imbarazzanti". Di certo l'idea ha destato l'attenzione, se poi si tradurrà in un pienone lo si saprà solo il 14.