Micro serra e due piantine di maria in casa: arrestato 42enne

Arrestato per due piantine di marijuana in casa e 70 grammi della stessa sostanza in vasetti di vetro. A finire ai domiciliari C. M. quarantaduenne valdagnese, disoccupato, con precedenti per stupefacenti: è stato tradito dall'odore dell'erba che proveniva dal suo appartamento.

Una vigilessa della polizia locale, nell’ambito della propria attività amministrativa, si era recato presso l’abitazione dell’uomo, per alcune notifiche e ha notato un comportamento nervoso dell’uomo. Il valdagnese è infatti uscito dall’appartamento per firmare gli atti sull’uscio di casa ma l’agente ha sentito l’odore di marijuana provenire dall’appartamento. Il comandante della Polizia Locale Daniele Vani, ha quindi informato della circostanza il nucleo operativo della Compagnia di Valdagno che, dopo alcuni appostamenti con gli agenti della locale, hanno proceduto alla perquisizione della casa. .

I riscontri hanno confermato il buon fiuto dell’agente. In casa il quarantaduenne aveva allestito una piccola coltivazione “indoor”, realizzando una piccola serra con un armadio in tela, lampade, ventilatori, irrigatori e fertilizzanti. Al momento della perquisizione, nella serra casalinga vi erano due piantine, mentre in vasetti in vetro erano confezionati 70 grammi di marijuana già essiccata e pronta per la consumazione/vendita. Oltre allo stupefacente, alla serra, alla strumentazione e ai fertilizzanti, i carabinieri hanno sequestrato anche materiali per il confezionamento e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.