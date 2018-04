Addio al conte Pietro Marzotto, le testimonianze dei valdagnesi : "Ha fatto una città"

Da oggi è possibile dare l'ultimo saluto al conte, la camera ardente il primo maggio e i funerali il giorno dopo

Il centro di Valdagno è cosparso di epigrafi del conte Pietro Marzotto. In molti si fermano a guardare, per sapere quando ci sarà il funerale. Nella città si respira aria di tristezza per la scomparsa di un uomo ricordato come un innovatore ma anche un benafattore.