Valdagno, parcometri di nuova generazione: si paga anche col POS

Parte oggi l'installazione dei nuovi parcometri nei tre parcheggi del centro storico di Valdagno. I nuovi dispositivi, 6 in totale, saranno posizionati in Piazza Roma (n.2), Piazzale Schio (n.2) e Piazza del Mercato (n. 2), sostituendo quelli precedentemente installati. Una volta completate anche le procedure di attivazione delle funzionalità disponibili sui nuovi supporti, indicativamente dal mese di gennaio 2018, sarà possibile pagare la sosta anche con bancomat (POS e sistema contactless).

Per il momento, visto anche il periodo festivo, l'Amministrazione ha confermato alcune agevolazioni che riguardano proprio i tre parcheggi a pagamento del centro storico. Nello specifico, a partire da oggi, lunedì 18 dicembre 2017, e fino a venerdì 5 gennaio 2018, sarà possibile sostare gratuitamente nei giorni feriali per un massimo di 90 minuti, esponendo comunque sul cruscotto l'apposito tagliando emesso dal parcometro.

La sosta a pagamento è stata uniformata in tutti e tre i parcheggi ed è pari a 1 euro/ora nelle fasce orarie 8.00-12.30 e 14.00-19.30 dei giorni feriali. Nei festivi, invece, viene confermata la sosta gratuita. Per quanto riguarda Piazza Roma e Piazza del Mercato, la sosta massima consentita è pari a 2 ore, mentre su Piazzale Schio si sale ad un massimo di 10 ore (costo massimo 7 euro). Confermata inoltre la possibilità di parcheggio gratuito, anche fuori dagli appositi stalli gialli, per gli invalidi che espongono il regolare tesserino.

"Da diverso tempo i cittadini ci segnalavano il malfunzionamento dei parcometri - spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Federico Granello - in particolare dovuto alla vetustà degli apparecchi. Grazie al nuovo appalto che abbiamo assegnato, e che comprende anche la regolare manutenzione dei parcometri, possiamo ora rispondere con una dotazione di nuova generazione, più pratica e versatile da utilizzare."