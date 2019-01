Lutto nel mondo della cultura: si è spento Paolo Preto

Un malore improvviso lo ha strappato alla vita all'età di 76 anni. È lutto nel mondo della cultura per la scomparsa di Paolo Preto, docente universitario di storia moderna e professore emerito che si è spento lo scorso sabato nella sua casa di Valdagno, dove era nato. Il professore era molto conosciuto negli ambienti letterari veneti, sopratutto nell'ateneo di Padova con la attività durata oltre 40 anni.

Preto si era laureato in Lettere nel 1965 all'università patavina ed è famoso per i suoi studi sulla Repubblica di Venezia e sulla storia moderna italiana, riconosciuti a livello internazionale.

Membro dell'Accademia Olimpica di Vicenza, per la quale ha offerto molti importanti contributi sulle pubblicazioni dell'ente, è stato anche autore di diversi libri storiografici.

Preto, anche dopo la pensione e nonostante il conferimento dello stato di professore emerito, non ha mai smesso di inseguire la sua passione per lo studio.