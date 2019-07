Trovata senza vita a 23 anni dietro al polisportivo: indagini dei carabinieri

Una ragazza di 23 anni, Giulia Pranovi, stundessa valdagnese è stata trovata da alcuni passanti priva di vita sabato mattina dietro al palazzetto dello sport "Gino Soldà" di Valdagno. Immediatamente è scattato l'allarme e i soccorsi, arrivati poco dopo il ritrovamento, hanno cercato inutilmente di rianimarla. Per la giovane non c'è stato niente da fare.

Sul tragico episodio stanno indagando i carabinieri di Valdagno. I militari stanno raccogliendo alcune testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza.

La 23enne sarebbe morta in seguito a un arresto cardiocircolatorio ma la procura, che ha disposto l'autopsia sul corpo (come riporta Il Giornale di Vicenza), vuole far luce sulla vicenda e cercare le cause che hanno portato al decesso della giovane.