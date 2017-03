Valdagno, medico festeggia la pensione e muore

Era andato in pensione a fine febbraio il dottor Giorgio Mariot, 63 anni, che dal 2005 era stato direttore del centro di terapia antalgica dell'Ulss 5 a Valdagno.

In città era conosciuto anche come presidente del Rotary Club Valle dell'Agno, ma dopo un pranzo con gli amici per festeggiare la pensione si è accasciato a terra ed è morto all'improvviso.

Lo riporta Il Giornale di Vicenza. Lascia la moglie e un figlio studente universitario.