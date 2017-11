Valdagno, masso sulla contrada: "Case e residenti già al sicuro"

"Località Tomasoni, case e residenti già sicuri dalle 15 di venerdì"

Il Comune di Valdagno ha annunciato di aver completato nel primo pomeriggio di venerdiì il vallo para-massi a monte delle case della località Tommasoni. Scongiurata quindi l'evacuazion.

Il masso calcareo di 30 tonnellate, alto sei metri e largo tre, si sta staccando dall'apice di un pendio, all'interno della proprietà della Faba Marmi, in località Grolla, e incombe pericolosamente ormai da giorni sulle teste dei residenti di Contrada.

"Lunedì partono le operazioni di ancoraggio del masso in bilico sul versante sopra l'abitato che verrà ancorato alla parete attraverso una rete metallica e dei tiranti. - specifica l'amministrazione valdagnese - scongiurata ogni ipotesi di evacuazioni grazie all'intervento tempestivo della ditta e alla disponibilità dei proprietari dei prati interessati".