Lite tra coinquilini: il televisore vola dalla finestra

Una lite tra due magrebini all'interno dell'appartamento che condividono è sfociata nel lancio di oggetti dalla finestra. Tra questi, un grosso televisore a tubo catodico che è finito a terra in ,mille pezzi, non prima di colpire un'auto parcheggiata.

L'episodio è accaduto nella sera di venerdì in zona Ruari a Novale di Valdagno. Assiame all'apparecchio sono finiti di sotto anche altri oggetti, tanto che le auto in transito sono state costrette a rallantare e procedere a zig zag per schivarli.

I motivi della lite sono ignoti e sul posto è arrivata la polizia locale che ha sentito i due litiganti. Fortunatamente nessun passante è stato colpito dagli oggetti.