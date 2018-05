Valdagno, lite per un incidente: viene trascinato dall'auto per un chilometro

Una scena da film che poteva avere conseguenze gravi e che si è risolta fortunatamente senza feriti. Questa mattina, all'ora di punta vicino al ponte delle Vasche a Valdagno molti testimoni hanno visto un uomo aggrappato al cofano di un'auto, trascinato per centinaia di metri lungo la strada mentre gridava aiuto con i piedi che strisciavano a terra.

Il fatto è accaduto verso le otto e la folle corsa si è conclusa pochi minuti dopo vicino al semaforo tra la provinciale 246 e via S.Cristoforo. Secondo una prima ricostruzione alla causa del tutto ci sarebbe un incidente tra due autovetture. Un conducende è sceso dall'auto per chiarire la dinamica mentre l'altro avrebbe ingranato la marcia per ripartire. Nel tentativo di fermarlo il primo si è quindi messo davanti aggrappandosi al cofano. Il consorzio polizia locale "Valle dell'Agno" è intervenuta per i rilievi e avrebbe già identificato i due protagonisti della scena.